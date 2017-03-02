На бой с Поветкиным появился новый претендент

Американский боксер Би Джей Флорес (33-3-1, 21 КО), который после поражения техническим нокаутом во втором раунде от чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе британца Тони Беллью перешел в супертяжелый вес, заявил о своей готовности провести бой с российским супертяжеловесом Александром Поветкиным (31-1, 23 КО), которого недавно исключили из рейтинга WBC из-за допинг-скандала.

«Я не собираюсь возвращаться в первый тяжелый вес. Надеюсь получить возможность встретиться с такими ребятами, как Лукас Браун, Александр Поветкин, Антонио Тарвер, или победитель боя Бриггс - Окендо. Я думаю, что это все реалистичные бои для меня, и у меня хорошие шансы против каждого из этих бойцов.

Я думаю, что Поветкин сейчас будет как под микроскопом, поэтому я без проблем поеду драться с ним в Москву или куда-либо еще. Я уверен, что он выйдет на бой чистым (от допинга). К тому же, в таком бою мне нравится то, что я не буду сильно уступать в габаритах и ​​при этом буду превосходить своего оппонента в скорости. Я слышал, что его промоутер Андрей Рибянский сказал, что они пойдут другим путем, не по WBC. Рябинский - умный бизнесмен, поэтому, думаю, он увидит ценность в моей титуле NABA «, - сказал Би Джей Флорес.