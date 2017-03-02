Деревянченко сразится с Расселлом

Следующим соперником украинского боксера Сергея Деревянченко (9-0, 7 КО), занимающего вторую строчку рейтинга IBF в среднем весе, станет боксер из Ямайки Кемаль Расселл (10-0, 8 КО).
Бой Сергея Деревянченко с Кемалем Расселлом состоится 14 марта в Тунике, штат Миссисипи, США.
Источник — Boxingnews
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