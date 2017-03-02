Сергей ДЕРЕВЯНЧЕНКО: «Никто не остановит меня на пути к чемпионству»

Украинский средневес Сергей Деревянченко (9-0, 7 КО) прокомментировал подписание контракта на бой с небитым боксером из Ямайки Кемалем Расселлом (10-0, 8 КО), который состоится 14 марта в США:



«Я настроен показать отличное выступление для всех фанов, которые будут смотреть этот бой. Я знаю, что буду драться с жестким, непобежденным, бьющим бойцом, но я очень близок к бою за титул чемпиона мира, и никто не остановит меня на пути к моей цели», - сказал Сергей Деревянченко.