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Сергей ДЕРЕВЯНЧЕНКО: «Никто не остановит меня на пути к чемпионству»

Украинский боксер прокомментировал подписание контракта на бой с непобежденным Кемалем Расселлом

  • 02.03.2017 21:12
  • 249 просмотров
  • 1 комментария
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boxnews.com.ua. Сергей Деревянченко
© boxnews.com.ua. Сергей Деревянченко

Украинский средневес Сергей Деревянченко (9-0, 7 КО) прокомментировал подписание контракта на бой с небитым боксером из Ямайки Кемалем Расселлом (10-0, 8 КО), который состоится 14 марта в США:

«Я настроен показать отличное выступление для всех фанов, которые будут смотреть этот бой. Я знаю, что буду драться с жестким, непобежденным, бьющим бойцом, но я очень близок к бою за титул чемпиона мира, и никто не остановит меня на пути к моей цели», - сказал Сергей Деревянченко.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 02.03.2017 21:43
    +1
    ой-не кажи гоп...... Хитров уже побоксировал с посредственным американцем-смотри не повтори его путь
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