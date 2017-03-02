Дэвид ХЭЙ: «Прогнозирую быстрый, зрелищный и брутальный нокаут»

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй на финальной пресс-конференции перед своим субботним поединком с Тони Беллью пообещал закончить этот бой быстрым и брутальным нокаутом:
«В субботу вы увидите настоящую деструкцию. Просто вырубить его на 10 секунд для меня ничего не значит. Я прогнозирую быстрый, зрелищный и брутальный нокаут. Такой, после которого он больше никогда не выйдет в ринг», - сказал Дэвид Хэй.
Источник — Boxingnews
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