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Дэвид ХЭЙ: «Прогнозирую быстрый, зрелищный и брутальный нокаут»

Британец поделился ожиданиями от поединка против Тони Беллью

  • 02.03.2017 22:44
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The Boxing Observer. Дэвид Хэй
© The Boxing Observer. Дэвид Хэй

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй на финальной пресс-конференции перед своим субботним поединком с Тони Беллью пообещал закончить этот бой быстрым и брутальным нокаутом:

«В субботу вы увидите настоящую деструкцию. Просто вырубить его на 10 секунд для меня ничего не значит. Я прогнозирую быстрый, зрелищный и брутальный нокаут. Такой, после которого он больше никогда не выйдет в ринг», - сказал Дэвид Хэй.

Источник — Boxingnews

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