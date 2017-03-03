Поветкин отстранен и оштрафован на 250 тысяч долларов

Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил на неопределенный срок российского боксера Александра Поветкина, а также оштрафовал его на 250 тысяч долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

— В соответствии с решением WBC, Поветкин должен быть отстранен от участия в любых боях под эгидой WBC на неопределенный срок, — говорится в сообщении. — Также он должен заплатить штраф в WBC в размере 250 тысяч долларов.



Напомним, 21 мая россиянин должен был провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером, а 17 декабря — с канадцем Бермейном Стиверном. Оба боя были отменены после того, как в пробах Поветкина были обнаружены запрещенные вещества.