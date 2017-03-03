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Поветкин отстранен и оштрафован на 250 тысяч долларов

Всемирный боксерский совет вынес свой вердикт

  • 03.03.2017 11:36
  • 557 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Мир Бокса. Александр Поветкин
© Мир Бокса. Александр Поветкин

Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил на неопределенный срок российского боксера Александра Поветкина, а также оштрафовал его на 250 тысяч долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

— В соответствии с решением WBC, Поветкин должен быть отстранен от участия в любых боях под эгидой WBC на неопределенный срок, — говорится в сообщении. — Также он должен заплатить штраф в WBC в размере 250 тысяч долларов.

Напомним, 21 мая россиянин должен был провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером, а 17 декабря — с канадцем Бермейном Стиверном. Оба боя были отменены после того, как в пробах Поветкина были обнаружены запрещенные вещества.

Источник — Sportbox

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Комментарии
    karaim2011
    karaim2011, 03.03.2017 12:11
    +4
    Этого и стоило ожидать!
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    darvey77
      darvey77, 03.03.2017 12:24
    +4
    типа он сам их глотал и хозяин был не в курсе
    Рябинского и его команду надо дисквалифицировать а их боксёров еженедельно проверять
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