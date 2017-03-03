Промоутер Джошуа: «Не думаю, что Энтони – преданный поклонник Хэя»

Менеджер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Эдди Хирн, заявил, что Дэвид Хэй, которому 4 марта предстоит встретиться в ринге с обладателем титула WBC в крузервейте Тонни Беллью, может забыть о встрече с его подопечным в случае своего поражения.

Так Хирн прокомментировал заявления Джошуа, который признался, что будет болеть за Беллью в субботнем поединке. По мнению Хирна, победа Беллью положит конец спекуляциям и громким заявлениям Хэя относительно возможного боя с Джошуа.

«Не думаю, что Джошуа – преданный поклонник Дэвида Хэя, — заявил Хирн в интервью Sky Sports. – Я видел несколько последних интервью Энтони касательно Хэя, в которых он говорил, тут я могу быть неточным, что-то вроде этого: «Мне не очень нравится этот парень». Джошуа переживает за Беллью и хочет, чтобы тот выиграл бой. Мы думаем о возможном бое с Дэвидом Хэем, это был бы большой поединок, но в воскресенье все станет понятно окончательно – мы будем знать, что произошло. Джошуа будет у ринга, будет переживать и примет любой результат. Но он, как и мы хочет одного – победы Беллью».

Поединок Хэй – Беллью пройдет в рамках супертяжелого веса и состоится на лондонской арене О2.