Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Промоутер Джошуа: «Не думаю, что Энтони – преданный поклонник Хэя»

Британский боксер предпочел бы встречу с Беллью, считает Эдди Хирн

  • 03.03.2017 14:39
  • 128 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Менеджер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Эдди Хирн, заявил, что Дэвид Хэй, которому 4 марта предстоит встретиться в ринге с обладателем титула WBC в крузервейте Тонни Беллью, может забыть о встрече с его подопечным в случае своего поражения.

Так Хирн прокомментировал заявления Джошуа, который признался, что будет болеть за Беллью в субботнем поединке. По мнению Хирна, победа Беллью положит конец спекуляциям и громким заявлениям Хэя относительно возможного боя с Джошуа.

«Не думаю, что Джошуа – преданный поклонник Дэвида Хэя, — заявил Хирн в интервью Sky Sports. – Я видел несколько последних интервью Энтони касательно Хэя, в которых он говорил, тут я могу быть неточным, что-то вроде этого: «Мне не очень нравится этот парень». Джошуа переживает за Беллью и хочет, чтобы тот выиграл бой. Мы думаем о возможном бое с Дэвидом Хэем, это был бы большой поединок, но в воскресенье все станет понятно окончательно – мы будем знать, что произошло. Джошуа будет у ринга, будет переживать и примет любой результат. Но он, как и мы хочет одного – победы Беллью».

Поединок Хэй – Беллью пройдет в рамках супертяжелого веса и состоится на лондонской арене О2.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.