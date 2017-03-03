Марк ДЕ МОРИ: «Хэй – это Феррари в мире бокса»

Австралийский боксер Марк де Мори, который был первым соперником Дэвида Хэя после возвращения британца на ринг, считает, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе может не только довольно быстро вернуть себе титул, но и взойти на вершину дивизиона.

Австралиец Марк де Мори, продержавшийся в бою против Хэя всего 124 секунды (для британца это был первый поединок после возвращения на ринг), заявил, что не сомневается в победе Дэвида над Тони Беллью. Де Мори отметил, что Беллью шагнул на категорию вверх, чтобы заработать денег, прежде чем он потеряет титул WBC в крузервейте.

«Все эти громкие заявления – лишь часть шоу, направленного на подогрев интереса к поединку, — заявил де Мори в интервью Business Insider. – Мишура призвана придать предстоящему бою хоть чуточку конкурентоспособности. В преимуществе Хэя, как и его победе, не приходится сомневаться. Он силен и ловок даже для супертяжеловеса. Хэй – «Феррари» в боксе и очень умный боец. Он знает, кто является для него удобным оппонентом для яркой победы. Именно поэтому он выбрал меня, а сейчас дал согласие на бой с Беллью. У Тони нет скорости и плохая защита. Он – идеальный соперник для Хэя, чтобы Дэвид на его фоне выглядел великолепно».

По словам де Мори, Беллью шагнул в супертяжелый вес, чтобы заработать денег перед неизбежной потерей титула чемпиона мира WBC в крузервейте. «Майрис Бриедес, Александр Усик, Мурат Гассиев – все они способны победить Беллью. Но бои с ними не будут такими денежными, как поединок с Хэем. Беллью умен, и понимает, что встреча с Хэем – отличный способ заработать, несмотря пропасть между ними в классе».

А вот у Хэя есть хороший шанс взойти на вершину супертяжелого дивизиона, считает де Мори. «Кличко уже не столь опасен, Уайлдер до сих пор неуклюж, Джошуа все еще любитель — Хэй выбирал идеальное время для возращения. В своем лучшем состоянии Дэвид может победить каждого из названных бойцов. Он собирается взобраться на вершину, но мы пока не знаем, как он будет выглядеть против по-настоящему опасного соперника. Не думаю, что бой против Беллью даст ответ на этот вопрос».