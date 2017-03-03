Хэй на 5 килограммов тяжелее Беллью

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй и обладатель титула WBC в крузервейте Тони Беллью прошли официальную церемонию взвешивания накануне их боя, запланированного на 4 марта.

Дэвид Хэй оказался на пять килограммов тяжелее своего оппонента, который решил подняться на одну весовую категорию. Весы под Хэем показали 101,9 кг (тяжелее Дэвид был только в двух своих боях), вес Беллью – 96,6 кг. При этом Хэй выглядел гораздо более подготовленным, чем его оппонент.

«Моя диета сейчас даже лучше, чем была в тяжелом весе, — заявил по этому поводу Хэй. – Только посмотрите на Беллью: думаю, что девять из 10 человек, взятых вами с улицы, будут в лучшей форме, чем он. Как он поднялся в супертяжелый вес? Наверное, поедая тонны пирожков».