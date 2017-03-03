Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тони Беллью в комментарии журналистам после официальной церемонии взвешивания заявил, что для его будущего соперника Дэвида Хэя бой с ним закончится позором:

«Я думал, что он будет легче. Но тепер я очень рад - он точно устанет. Поверьте, ему будет непросто попасть в меня в первых четырех раундах. А когда он пропустит первый за последние шесть лет удар, начнется какое-то безумие. Вот тут-то этот жирдяй (Беллью) доберется до него. После 5-6 раунда Хэя сдастся, выставив себя полным посмешищем», - сказал Тони Беллью.