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Леннокс ЛЬЮИС: «Беллью – удобный соперник для Хэя»

Легендарный боксер – о предстоящем поединке супертяжеловесов

  • 03.03.2017 22:22
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mirror.co.uk. Леннокс Льюис
© mirror.co.uk. Леннокс Льюис

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис поделился своими ожиданиями от завтрашнего боя Дэвида Хэя против Тони Беллью:

«Это хороший бой… Хороший для Хэя. Ему как раз нужен такой поединок, потому что Беллью - маленький супертяж. Это не то что ребята по шесть футов шесть дюймов (198 см). Я думаю, что с Беллью Хэю будет легче, чем в боях против таких гигантов», - сказал Леннокс Льюис.

Источник — Boxingnews

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