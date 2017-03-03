Леннокс ЛЬЮИС: «Беллью – удобный соперник для Хэя»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис поделился своими ожиданиями от завтрашнего боя Дэвида Хэя против Тони Беллью:

«Это хороший бой… Хороший для Хэя. Ему как раз нужен такой поединок, потому что Беллью - маленький супертяж. Это не то что ребята по шесть футов шесть дюймов (198 см). Я думаю, что с Беллью Хэю будет легче, чем в боях против таких гигантов», - сказал Леннокс Льюис.