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Шеннон БРИГГС: «Надеюсь, Беллью закроет Хэю рот раз и навсегда»

Бывший чемпион мира поделился ожиданиями от завтрашнего боя

  • 04.03.2017 09:11
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5starboxing.com. Шеннон Бриггс
© 5starboxing.com. Шеннон Бриггс

Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе американец Шеннон Бриггс в интервью Sky Sports поделился  ожиданиями от завтрашнего боя британцев Дэвида Хэя и Тони Беллью:

«Мне хотелось бы, чтобы Беллью выиграл этот бой, потому что Дэвид Хэй - плохое явление для бокса. Он из тех парней, которые много чего говорят, а потом делают все совершенно по-другому. Он уже «кидал» меня, «кидал» Тайсона Фьюри пару раз. Надеюсь, Белью нокаутирует его и закроет ему рот раз и навсегда», - сказал Шеннон Бриггс.

Источник — Boxingnews

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