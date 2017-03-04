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Владимир КЛИЧКО: «Для меня важно доказать, что я лучший в мире»

Украинский боксер поделился ожиданиями от поединка с Энтони Джошуа

  • 04.03.2017 11:29
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, заявил, что полностью «перезагрузился» во время вынужденного простоя и собирается доказать, что до сих пор остается первым номер в супертяжелом дивизионе.

По словам Владимира, он одержим целью вернуть себе потерянные титулы. «Я одержим целью покинуть ринг победителем, - цитирует Кличко RTL со ссылкой на журнал Boxsport. – Конечно, сейчас речь идет о нескольких титулах, но для меня важно доказать, что я остаюсь лучшим супертяжеловесом в мире».

Как отметил украинец, он полностью перезагрузился как умственно, так и физически во время вынужденного перерыва, вызванного отказами и  проблемами Тайсона Фьюри в организации матча-реванша. «Чувствую себя очень хорошо, - рассказал Владимир. – Результат боя будет не таким, как в моем последнем поединке с Тайсоном Фьюри».

Вопрос, будет ли Владимир продолжать свою боксерскую карьеру после боя с Джошуа, пока остается открытым. Как отмечают немецкие СМИ, в планах украинского боксера - написать автобиографическую книгу.

Поединок Кличко – Джошуа пройдет в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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