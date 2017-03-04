Пока Поветкин остранен WBC, он будет выступать по другим версиям

Промоутер российского супертяжеловеса Александра Поветкина Андрей Рябинский прокомментировал новость о том, что Поветкин был дисквалифицирован WBC за дорпинг:
«Саша Поветкин отстранен по версии WBC. По остальным версиям будет выступать. В WBC тоже добьемся оправдания, но нужно время. Я знаю все факты по делу Поветкина и абсолютно уверен, что он невиновен. Доказать это непросто, но мы это сделаем. Пока идут разбирательства по WBC, Саша Поветкин будет выступать по другим боксерским версиям WBO, WBA и IBF», - написал Рябинский в Твиттере.
Источник — Boxingnews
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