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Пока Поветкин остранен WBC, он будет выступать по другим версиям

Промоутер русского боксера Андрей Рябинский рассказал о дальнейших планах своего подопечного

  • 04.03.2017 13:53
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gto-normativy.ru. Александр Поветкин
© gto-normativy.ru. Александр Поветкин

Промоутер российского супертяжеловеса Александра Поветкина Андрей Рябинский прокомментировал новость о том, что Поветкин был дисквалифицирован WBC за дорпинг:

«Саша Поветкин отстранен по версии WBC. По остальным версиям будет выступать. В WBC тоже добьемся оправдания, но нужно время. Я знаю все факты по делу Поветкина и абсолютно уверен, что он невиновен. Доказать это непросто, но мы это сделаем. Пока идут разбирательства по WBC, Саша Поветкин будет выступать по другим боксерским версиям WBO, WBA и IBF», - написал Рябинский в Твиттере.

Источник — Boxingnews

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