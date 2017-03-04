Диллиан УАЙТ: «Хэй нокаутирует Беллью»

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (20-1, 15 КО) в интервью PSB Sports поделился своими ожиданиями от сегодняшнего боя своих соотечественников - Дэвида Хэя и Тони Беллью:

«Я думаю, что Хэй победит нокаутом. Где-то в 6-7 раунде. Почему так долго? Послушайте, Беллью - жесткий боец, волевой. Но если Хэй сумел выдержать удары такого панчера, как Владимир Кличко, и смог потрясти такого гиганта, как Николай Валуев, то что ему может противопоставить Беллью?», - сказал Диллиан Уайт.