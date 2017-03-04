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Тайсон ФЬЮРИ: «Беллью, дави на Хэя!»

Британский боксер пожелал удачи своему соотечественнику перед грядущим боем

  • 04.03.2017 19:34
  • 537 просмотров
  • 2 комментария
Метки
sport.tut.by. Тайсон Фьюри
© sport.tut.by. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри пожелал удачи своему соотечественнику Тони Беллью в его сегодняшнем бою с еще одним британцем Дэвидом Хэем.

«Желаю удачи сегодня Тони Беллью! Дави на него, и после 4-х раундов он будет готов! Он просто настоящая маленькая дива. Сделай свою работу, дружище», - написал Тайсон Фьюри на своей странице в твиттере.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Lev.35
      Lev.35, 04.03.2017 20:11
    0
    во сколько по киевскому будет бой ??
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    seregka1991
      seregka1991, 04.03.2017 20:37
    0
    Lev.35, 04.03.2017 20:11
    во сколько по киевскому будет бой ??
    12
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