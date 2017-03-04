Тайсон ФЬЮРИ: «Беллью, дави на Хэя!»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри пожелал удачи своему соотечественнику Тони Беллью в его сегодняшнем бою с еще одним британцем Дэвидом Хэем.

«Желаю удачи сегодня Тони Беллью! Дави на него, и после 4-х раундов он будет готов! Он просто настоящая маленькая дива. Сделай свою работу, дружище», - написал Тайсон Фьюри на своей странице в твиттере.