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Питер ФЬЮРИ: «Беллью нужно боксировать с умом»

Британский тренер поделился ожиданиями от поединка боксера против Дэвида Хэя

  • 04.03.2017 20:11
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klitschko-brothers.com. Питер Фьюри
© klitschko-brothers.com. Питер Фьюри

Известный британский тренер Питер Фьюри в интервью Sporting Hype поделился своими ожиданиями от сегодняшнего боя двух своих соотечественников - Дэвида Хэя и Тони Беллью.

«Беллью не может оставлять открытым свой подбородок, потому что Хэй - панчер с очень быстрыми руками. Беллью нужно боксировать с умом. Бой будет очень интересным», - сказал Питер Фьюри.

Источник — Boxingnews

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