Питер ФЬЮРИ: «Беллью нужно боксировать с умом»

Болел Шахты лишили возможности позлорадствовать, вот и захлёбываются пеной Забыли, как в прошлом ...

Дебил! Ты читай отчёт об матче? Или ты даже читать не научился!

так ДК играло. Завтра другая серия будет после игры ШД

А тут как всегда срач..