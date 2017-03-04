Питер ФЬЮРИ: «Беллью нужно боксировать с умом»

Известный британский тренер Питер Фьюри в интервью Sporting Hype поделился своими ожиданиями от сегодняшнего боя двух своих соотечественников - Дэвида Хэя и Тони Беллью.
«Беллью не может оставлять открытым свой подбородок, потому что Хэй - панчер с очень быстрыми руками. Беллью нужно боксировать с умом. Бой будет очень интересным», - сказал Питер Фьюри.
Источник — Boxingnews
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