В ночь на воскресенье британский боксер Тони Белью победил техническим нокаутом своего соотечественника Дэвида Хэя. Поединок прошел в Лондоне на О2 Арене. На кону не стоял ни один из чемпионских поясов. Напомним, что Белью перешел из первого тяжелого веса и на взвешивании перед боев весил на пять килограмм меньше (101,8 кг у Хэя против 96,8 кг у Белью).
Начало поединка было за Хэем, однако переломным стал шестой раунд, в котором Дэвид оказался в нокдауне. К тому же, супертяжеловес травмировал ногу. Белью добился своего в 11 раунде, когда после серии его ударов Хэй вылетел за канаты. Рефери остановил бой.
36-летний Дэвид Хэй провел на профессиональном ринге 31 поединок: 28 побед и три поражения. В рейтинге действующих боксеров супертяжелого веса занимает десятое место.
34-летний Тони Белью в профи провел 32 боя: 29 побед, два поражения и одна ничья. В рейтинге действующих боксеров первого тяжелого веса занимает второе место после украинца Александра Усика.
Tony Bellew bat David Haye par jet de l'éponge. Ce combat restera dans les mémoires. #lequipeBOXE pic.twitter.com/4ir9D60m4T— la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 4 марта 2017 г.
Источник — Сегодня Спорт
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