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Дэвид Хэй сенсационно проиграл Тони Белью, вылетев за канаты

Тони Белью одержал победу техническим нокаутом над Дэвидом Хэем

  • 05.03.2017 09:44
  • 2965 просмотров
  • 10 комментария
Метки
boxingscene.com
© boxingscene.com
В ночь на воскресенье британский боксер Тони Белью победил техническим нокаутом своего соотечественника Дэвида Хэя. Поединок прошел в Лондоне на О2 Арене. На кону не стоял ни один из чемпионских поясов. Напомним, что Белью перешел из первого тяжелого веса и на взвешивании перед боев весил на пять килограмм меньше (101,8 кг у Хэя против 96,8 кг у Белью).
 
Начало поединка было за Хэем, однако переломным стал шестой раунд, в котором Дэвид оказался в нокдауне. К тому же, супертяжеловес травмировал ногу. Белью добился своего в 11 раунде, когда после серии его ударов Хэй вылетел за канаты. Рефери остановил бой.
 
36-летний Дэвид Хэй провел на профессиональном ринге 31 поединок: 28 побед и три поражения. В рейтинге действующих боксеров супертяжелого веса занимает десятое место.
 
34-летний Тони Белью в профи провел 32 боя: 29 побед, два поражения и одна ничья. В рейтинге действующих боксеров первого тяжелого веса занимает второе место после украинца Александра Усика.
 

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    Shurat88
      Shurat88, 05.03.2017 09:47
    +9
    Карьера балабола Хэя подошла к концу.
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    Руслан Кондратенко
      Руслан Кондратенко, 05.03.2017 09:48
    +7
    Приземлили пустомелю,рад за Тони.
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    SandroKing
      SandroKing, 05.03.2017 09:56
    +3
    Смотрел где-то с 7 раунда, не бой а клоунада какая-то. Оба уставшие руки опущены постоянно, Белью вроде посвежее но удара нет. Что-то тыкал бестолку. Хэй бы продержался до конца если бы полотенце не выбросили. Потом свежачком давал еще интерьвью после боя. Физически просто не подготовился так как нужно. Думал за пару раундов уложит, а не вышло.
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    solova63
      solova63, 05.03.2017 09:58
    +3
    что и требовалось доказать!
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    Peter Bryant
      Peter Bryant, 05.03.2017 10:08
    +4
    ахаха так ему и надо, договорился
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    sidorchuke
    online
      sidorchuke, 05.03.2017 10:14
    +2
    SandroKing, 05.03.2017 09:56
    Смотрел где-то с 7 раунда, не бой а клоунада какая-то. Оба уставшие руки опущены постоянно, Белью вроде посвежее но удара нет. Что-то тыкал бестолку. Хэй бы продержался до конца если бы полотенце не выбросили. Потом свежачком давал еще интерьвью после боя. Физически просто не подготовился так как нужно. Думал за пару раундов уложит, а не вышло.
    До 7го было интересней)) А так Хей -фсё))) Травма ахила... дала свое, думал ляжет раньше))) Белью молодец!
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    Vyacheslav Krusser
      Vyacheslav Krusser, 05.03.2017 10:28
    0
    Наконец то мы за этого клоуна забудем!
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    Comraddm
      Comraddm, 05.03.2017 10:30
    +1
    Вот и дозвизделся, проиграл жирдяю без мышц.
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    movkli
    online
      movkli, 05.03.2017 10:30
    0
    мизинец на столе показывал после боя? )))
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    wezom07
    online
      wezom07, 05.03.2017 10:34
    -1
    мне конечно как и всем приятно заземление Дэва, но, если по делу - он нормально так 4 раунда первые шел, ему надо было после травмы останавливать бой и по запискам я думаю 58-56 было бы за него
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