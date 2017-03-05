Дэвид ХЭЙ: «Хотел бы попросить Тони о реванше»

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй не стал искать оправданий своему поражению техническим нокаутом в 11-м раунде от своего соотечественника Тони Беллью, несмотря на то, что пять раундов в этом бою он боксировал с серьезной травмой ноги:

«Этот парень показал сердце льва. Я и не думал, что он может выдержать мои удары, но он их выдержал. Он побил меня честно и справедливо. У нас в контракте не было пункта о матче-реванше, но я хотел бы попросить Тони дать мне реванш. Где угодно - хоть в его родном Ливерпуле. И на каких угодно условиях», - сказал Дэвид Хэй.