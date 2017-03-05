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Дэвид ХЭЙ: «Хотел бы попросить Тони о реванше»

Экс-чемпион мира согласился со своим поражением

  • 05.03.2017 12:36
  • 929 просмотров
  • 3 комментария
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boxingscene.com
© boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй не стал искать оправданий своему поражению техническим нокаутом в 11-м раунде от своего соотечественника Тони Беллью, несмотря на то, что пять раундов в этом бою он боксировал с серьезной травмой ноги:

«Этот парень показал сердце льва. Я и не думал, что он может выдержать мои удары, но он их выдержал. Он побил меня честно и справедливо. У нас в контракте не было пункта о матче-реванше, но я хотел бы попросить Тони дать мне реванш. Где угодно - хоть в его родном Ливерпуле. И на каких угодно условиях», - сказал Дэвид Хэй.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    mr.Holms
    online
      mr.Holms, 05.03.2017 12:50
    0
    А как же бой с победителем поединка Кличко-Джошуа и желание объединить вс е пояса в супертяжелом весе?
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    falkon7777
    online
      falkon7777, 05.03.2017 12:51
    0
    mr.Holms, 05.03.2017 12:50
    А как же бой с победителем поединка Кличко-Джошуа и желание объединить вс е пояса в супертяжелом весе?
    спочатку треба реноме з Белью відновити...чекаємо реваншу
    Ссылка
    mr.Holms
    online
      mr.Holms, 05.03.2017 13:33
    0
    falkon7777, 05.03.2017 12:51
    mr.Holms, 05.03.2017 12:50
    А как же бой с победителем поединка Кличко-Джошуа и желание объединить вс е пояса в супертяжелом весе?

    спочатку треба реноме з Белью відновити...чекаємо реваншу
    Як не прикро визнавати, але поєдинки з Белью - це рівень сьогоднішнього Хея, вірніше того, що від нього залишилося. Тепер зрозуміло чому він уникнув боя з Бріггсом, можливо цей дідусь ще швидше б з ним розібрався, ніж Тоні.
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