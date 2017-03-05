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Энтони ДЖОШУА: «Хэй заслуживает уважения, он дрался с травмой»

Британец выразил слова поддержки своему соотечественнику

  • 05.03.2017 15:23
  • 864 просмотров
  • 2 комментария
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа поделился своими впечатлениями от боя Дэвида Хэя с Тони Беллью, который закончился сенсационной победой Беллью техническим нокаутом в 11-м раунде:

«Хэй заслуживает уважения, потому что он дрался с поврежденной ногой, но не сдавался. Большинство людей на его месте сдались бы, но он дрался столько, сколько мог. Уважения заслуживает и Тони Беллью, потому что он дрался с супертяжеловесом, и это просто невероятно, что он смог выдержать его лучшие удары», - сказал Энтони Джошуа.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 05.03.2017 16:02
    0
    Хей більше в розмовному жанрі виступає
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    mr.Holms
      mr.Holms, 05.03.2017 16:18
    0
    Травму он получил только в 6 раунде, а что он сделал для победы первую половину боя без травмы? Включил заднюю и очковал.
    Ещё понятно когда он велосипедил в бою с Владимиром, но почему очковал перед середнячком Беллью?
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