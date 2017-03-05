Энтони ДЖОШУА: «Хэй заслуживает уважения, он дрался с травмой»

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа поделился своими впечатлениями от боя Дэвида Хэя с Тони Беллью, который закончился сенсационной победой Беллью техническим нокаутом в 11-м раунде:

«Хэй заслуживает уважения, потому что он дрался с поврежденной ногой, но не сдавался. Большинство людей на его месте сдались бы, но он дрался столько, сколько мог. Уважения заслуживает и Тони Беллью, потому что он дрался с супертяжеловесом, и это просто невероятно, что он смог выдержать его лучшие удары», - сказал Энтони Джошуа.