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Эдди ХИРН: «Уверен, что Беллью может побить Уайлдера и Паркера»

Промоутер британского тяжеловеса сделал смелое заявление

  • 05.03.2017 16:01
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  • 1 комментария
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express.co.uk. Эдди Хирн
© express.co.uk. Эдди Хирн

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе британца Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) Эдди Хирн после вчерашней сенсационной победы Беллью над Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО) заявил, что Беллью может победить двух небитых чемпионов-супертяжей - американца Деонтея Уайлдера (38-0, 37 КО) и новозеландца Джозефа Паркера (22-0, 18 КО):

«Если Тони побил Дэвида Хэя, который является одним из лучших супертяжей мира, то почему бы ему не побить Деонтея Уайлдера и Джозефа Паркера? Я уверен, что он может их побить, и у Великобритании будет два чемпиона мира в супертяжелом весе одновременно», - сказал Эдди Хирн.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 05.03.2017 16:03
    +3
    І тут Остапа понесло Не спіши..
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