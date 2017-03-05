Эдди ХИРН: «Уверен, что Беллью может побить Уайлдера и Паркера»

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе британца Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) Эдди Хирн после вчерашней сенсационной победы Беллью над Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО) заявил, что Беллью может победить двух небитых чемпионов-супертяжей - американца Деонтея Уайлдера (38-0, 37 КО) и новозеландца Джозефа Паркера (22-0, 18 КО):

«Если Тони побил Дэвида Хэя, который является одним из лучших супертяжей мира, то почему бы ему не побить Деонтея Уайлдера и Джозефа Паркера? Я уверен, что он может их побить, и у Великобритании будет два чемпиона мира в супертяжелом весе одновременно», - сказал Эдди Хирн.