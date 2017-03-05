Кит Турман победил Дэнни Гарсию в объединительном бою

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе, американец Кит Турман в объединительном бою, считавшимся одним из главных поединков уик-энда, победил обладателя пояса WBC Дэнни Гарсию, выиграв разделенным решением судей.



Дэнни Гарсия потерпел первое поражение в карьере. Чемпион WBC выглядел хуже оппонента в первой половине боя и, несмотря на то, что концовку поединка провел более уверенно, судей в своем превосходстве не убедил. Более того, Турману хватило заработанного преимущества, чтобы добыть победу. Два рефери посчитали, что именно он был сильнее – 116:112 и 115:113, один судья отдал победу Гарсии – 115:113.