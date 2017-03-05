Паркер дал предварительное согласие на бой с Беллью

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер готов принять вызов британца Тони Беллью и встретиться с ним в ринге после защиты титула против Хьюи Фьюри:
«Тони Беллью, если все пройдет хорошо 6 мая (в бою с Хьюи Фьюри), я буду драться с тобой на О2 арене без проблем», - написал Джозеф Паркер в Твиттере.
Источник — Boxingnews
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