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Паркер дал предварительное согласие на бой с Беллью

Поединок между боксерами может случиться в случае победы новозеландца над Хьюи Фьюри

  • 05.03.2017 17:22
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  • 1 комментария
Метки
boxingscene.com. Джозеф Паркер
© boxingscene.com. Джозеф Паркер

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер готов принять вызов британца Тони Беллью и встретиться с ним в ринге после защиты титула против Хьюи Фьюри:

«Тони Беллью, если все пройдет хорошо 6 мая (в бою с Хьюи Фьюри), я буду драться с тобой на О2 арене без проблем», - написал Джозеф Паркер в Твиттере.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 05.03.2017 17:28
    -1
    Паркер проиграет младшему Фьюри и я думаю-нокаутом а вот бой Фьюри-2 и Беллью был бы интересен
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