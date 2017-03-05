Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тайсон ФЬЮРИ: «Теперь всем понятно, почему Хэй не дрался со мной»

Скандальный боец прокомментировал результат поединка Хэй - Беллью

  • 05.03.2017 18:47
  • 890 просмотров
  • 0 комментария
Метки
frankwarren.com. Тайсон Фьюри
© frankwarren.com. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри в привычной для себя манере прокомментировал вчерашнее поражение своего соотечественника Дэвида Хэя от еще одного британца Тони Беллью техническим нокаутом в 11-м раунде:

«Теперь мы все знаем, почему Дэвид гей дважды выбывал с боя против Яростного (Тайсона Фьюри). А разве я вам не говорил?», - написал Тайсон Фьюри в Твиттере.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.