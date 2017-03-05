Тайсон ФЬЮРИ: «Теперь всем понятно, почему Хэй не дрался со мной»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри в привычной для себя манере прокомментировал вчерашнее поражение своего соотечественника Дэвида Хэя от еще одного британца Тони Беллью техническим нокаутом в 11-м раунде:
«Теперь мы все знаем, почему Дэвид гей дважды выбывал с боя против Яростного (Тайсона Фьюри). А разве я вам не говорил?», - написал Тайсон Фьюри в Твиттере.
Источник — Boxingnews
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