Тайсон ФЬЮРИ: «Теперь всем понятно, почему Хэй не дрался со мной»

[quote FidanFCCO, 05.03.2017 16:28]Раз в году и карпаты выигрывают[/quote коли карпати...

Хей проиграл отнюдь не из-за травмы. После нокдауна было видно как он потерялся, и если в первую ...

На бой он вышел без травмы, а получил ее во время боя