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Хэй перенес операцию после боя с Беллью

Британский боксер получил разрыв ахилла в поединке со своим соперником

  • 06.03.2017 10:46
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klitschko-brothers.com. Дэвид Хэй
© klitschko-brothers.com. Дэвид Хэй

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Дэвид Хэй, досрочно проигравший обладателю титула WBC в крузервейте Тони Беллью, перенес операцию на ахилловом сухожилии. Травму 36-летний боксер получил в бою.

Хэй травмировал ногу в шестом раунде, но смог продержаться на ринге до 11-го, в котором его команда после второго нокдауна Дэвида выбросила полотенце.

В заявлении для СМИ, выпущенном командой Хэя говорится: «Дэвид перенес операцию на правом ахилле во второй половине воскресенье, после того, как полностью разорвал сухожилие в субботу вечером, в бою с Тони Беллью. Дэвид хотел бы поблагодарить всех за поддержку и множество сообщений, а также персонал больницы за помощь».

Как заявил Хэй в комментарии Sky Sports, к бою он был готов хорошо. «Тони – отличный боец. Но что-то для меня пошло не так: я был хорошо подготовлен и чувствовал себя отлично в таком бою, Я хочет нокаутировать его, но у этого парня львиное сердце».

Источник — Klitschko-brothers

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