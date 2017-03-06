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Тони БЕЛЛЬЮ: «Во втором раунде боя с Хэем я сломал руку»

Победа над Дэвидом нелегко досталась британскому боксеру

  • 06.03.2017 11:20
  • 772 просмотров
  • 4 комментария
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klitschko-brothers.com. Тони Беллью и Дэвид Хэй
© klitschko-brothers.com. Тони Беллью и Дэвид Хэй

Обладатель титула WBC в кузервейте, британский боксер Тони Беллью, сенсационно досрочно победивший экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Дэвида Хэя, признался, что практически весь бой провел с травмированной правой рукой.

Не только Хэй, чья команда остановила поединок против Дэвида Беллью в 11-м раунде после второго нокдауна Дэвида и травмы ахилла, которую он получил в шестом раунде, дрался в субботу вечером на ринге О2 арены с повреждением. Как рассказал Тони Беллью во втором раунде поединка с Хэем он сломал правую руку и вынужден был боксировать, превозмогая боль.

«Рука повреждена и опухла, - рассказал Беллью после боя в интервью Sky Sports. – Я получил травму во втором раунде, когда жестко пробил Хэю правой по корпусу, а затем нанес два удара в солнечное сплетение. Но я видел, что Хэй становится хуже с каждым раундом, и потому просто дрался, несмотря ни на что. Я шел на этот бой с ненадежным правым коленом, я сломал руку во втором раунде и я не могу передать вам все то, через что я прошел в тренировочном лагере».

По словам Беллью, его спарринг-партнер – Дерек Чисора – был впечатлен его готовностью. «Я провел около 20 раундов с Дереком Чисорой, - рассказал Тони. – Это не тот парень, который будет играть с вами – он хочет снести вам голову. В заключительный день тренировочного лагеря Дерек сказал мне: «Не могу поверить, что ты настолько физически силен».

Беллью подтвердил, что получил уже сообщения от чемпиона мира WBC в супертяжелом весе, американца Деонтея Уайлдера и обладателя титула WBO в этом дивизионе, новозеландца Джозефа Паркера. Британец заявил, что после победы над Хэем эти соперники ему не страшны. «Бой с Паркером – поединок, который я могу выиграть. Как и бой с Уайлдером. Честно говоря, эти супертяжеловесы еще более медленные боксеры, чем я – боец, который точно не славится своей скоростью. Они, наверное, смотрят на меня и думают: «О, этот парень выглядит так, что в него легко попасть». Возможно, так и есть: я выгляжу несколько неуклюже, но когда вы окажитесь со мной в ринге, узнаете, что это не так».

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Comraddm
      Comraddm, 06.03.2017 11:38
    0
    Фото опухшей руки есть?
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    acrobat2
      acrobat2, 06.03.2017 11:44
    +1
    Comraddm, 06.03.2017 11:38
    Фото опухшей руки есть?
    как по мне- рассказывает сказки. Нельзя поломанную руку так кидать да есче бить ею на протяжении 8 раундов.
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    sidorchuke
      sidorchuke, 06.03.2017 11:58
    0
    acrobat2, 06.03.2017 11:44
    Comraddm, 06.03.2017 11:38
    Фото опухшей руки есть?
    как по мне- рассказывает сказки. Нельзя поломанную руку так кидать да есче бить ею на протяжении 8 раундов.
    Можно... смотря как сломал...
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    serge123421254
    online
    serge123421254, 06.03.2017 12:18
    0
    acrobat2, 06.03.2017 11:44
    как по мне- рассказывает сказки. Нельзя поломанную руку так кидать да есче бить ею на протяжении 8 раундов.
    Скол какой-нибудь ты и не увидишь того перелома, только опухнет через 2-3 дня.
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