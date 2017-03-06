Статистика ударов: Хэй выигрывал у Беллью до получения травмы

Подсчет ударов в главном поединке субботы подтвердил визуальные выводы: экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Дэвид Хэй, сенсационно досрочно проигравший обладателю титула WBC в крузервейте Тони Беллью, до полученной травмы выглядел предпочтительнее своего оппонента.

Как видно из статистики ударов, подготовленной CompuBox, Хэй доминировал в первой половине боя. В основном – за счет ударов по корпусу (половина из его 30 джебов в первых пяти раундах пришлись в живот Беллью), хотя и в целом преимущество по количеству точных ударов оставалось за Дэвидом – 44 против 17, 30 джебов против 9, 14 силовых ударов против восьми за этот отрезок боя.

Однако после травмы Хэя ситуация изменилась. Беллью в период с шестого раунда до остановки боя в 11-й трехминутке нанес 91 удар против 36 «выстрелов» Хэя, причем разница в силовых ударах за этот отрезок поединка еще более показательна: 71 против 15. И хотя, даже проиграв бой, Хэй превзошел Беллью по количеству джебов (51 против 29), количество и качество силовых ударов чемпиона мира по версии WBC в крузервейте – 79 против 29 – сделали свое дело.