Карл ФРОЧ: «Хэй выпал из списка претендентов на бой с Джошуа»

Экс-чемпион мира во втором среднем весе, британский боксер Карл Фроч, в свое время владевший поясами WBC, WBA, IBF, заявил, что Дэвид Хэй, досрочно проиграв Тони Беллью, выпал из числа претендентов на бой с обладателем титула IBF в супертяжелом дивизион Энтони Джошуа.

По словам Фроча, Хэй, команда которого выбросила полотенце в 11-м раунде поединка с Беллью, вряд ли в ближайшее время может рассчитывать на бой с Джошуа, а поражение Дэвида не стоит списывать только на травму. В расчет надо принимать и возраст экс-чемпиона мира в супертяжелом весе и его длительный «простой».

«Хэй говорил о бое с Джошуа, и, если бы он выиграл у Беллью в первых четырех раундах, то он был бы прав в своих утверждениях, - заявил Фроч в интервью Sky Sports. – Но этого не случилось. То ли его «догнал» возраст, то ли помешала травма, о степени серьезности которой судить сложно, но это реально не изменит ситуацию: Дэвид Хэй выпадает из списка возможных противников Джошуа».

Свой следующий поединок на профессиональном ринге Энтони Джошуа проведет 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли» против Владимира Кличко. «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.