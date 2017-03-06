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Хэй заработал около 5 миллионов долларов за бой с Беллью

Тони Беллью получил менее четырех миллионов

  • 06.03.2017 16:29
  • 254 просмотров
  • 3 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Дэвид Хэй
© klitschko-brothers.com. Дэвид Хэй

Стали известны гонорары британских боксеров Дэвида Хэя и Тони Беллью за их субботний бой, который, напомним, закончился сенсационной победой Беллью техническим нокаутом в 11-м раунде.

Как сообщает Daily Star, общий призовой фонд боя Хэй - Беллью составил 7 миллионов фунтов стерлингов. The Mirror уточняет, что Беллью получил 3 миллиона фунтов, а Хэй - 4. Таким образом, если перевести эти деньги в доллары США, то получится, что гонорар Беллью составил 3,7 миллиона долларов, а гонорар Хэя - более 4,9 миллиона долларов.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 06.03.2017 16:31
    +2
    Бред если честно)
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    maxaonin6
    online
      maxaonin6, 06.03.2017 16:52
    +1
    Ну и дурак этот Хей: можно было упасть в первом же раунде и не напрягаясь поднять это бабло) А так, пришлось даже за канаты вывалиться и ногу повредить...
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    darvey77
    online
      darvey77, 06.03.2017 16:54
    0
    красава
    5 лямов за один из вух лучших полётов года ( ну после инопланетянина естественно)
    где-то неделю назад была инфа что у него вроде как травма и бой возможно будет перенесён
    короче - мутный тип
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