Хэй заработал около 5 миллионов долларов за бой с Беллью

Стали известны гонорары британских боксеров Дэвида Хэя и Тони Беллью за их субботний бой, который, напомним, закончился сенсационной победой Беллью техническим нокаутом в 11-м раунде.
Как сообщает Daily Star, общий призовой фонд боя Хэй - Беллью составил 7 миллионов фунтов стерлингов. The Mirror уточняет, что Беллью получил 3 миллиона фунтов, а Хэй - 4. Таким образом, если перевести эти деньги в доллары США, то получится, что гонорар Беллью составил 3,7 миллиона долларов, а гонорар Хэя - более 4,9 миллиона долларов.
Источник — Boxingnews
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5 лямов за один из вух лучших полётов года ( ну после инопланетянина естественно)
где-то неделю назад была инфа что у него вроде как травма и бой возможно будет перенесён
короче - мутный тип
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