Турман и Гарсия получили по $2 миллиона за объединительный бой

Гонорары полусредневесов Кита Турмана и Дэнни Гарсии, полученные ими за субботний бой, оказались самыми большими гонорарами в карьере каждого из боксеров.
Согласно официальным данным атлетической комиссии штата Нью-Йорк, Кит Турман и Дэнни Гарсия, каждый из которых владел до поединка одним чемпионским титулом в полусреднем весе, получили по 2 миллиона долларов США.
Напомним, бой Кита Турмана с Дэнни Гарсией закончился победой Турмана разделенным решением судей.
Источник — Boxingnews
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