Турман и Гарсия получили по $2 миллиона за объединительный бой

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ФРАНКОВ: «Перенос матчей 22-го тура в интересах сборной под угрозой» 18:29 — Макс Руденко Как всегда. А чья же невестка у...ь? А кто еще играет в тот же день как и Зоря - Шахтер? Опачки, ...