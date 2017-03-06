Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Турман и Гарсия получили по $2 миллиона за объединительный бой

Для боксеров эти гонорары стали самыми большими в карьере

  • 06.03.2017 17:40
  • 91 просмотров
  • 0 комментария
Метки
boxingscene.com. Кит Турман
© boxingscene.com. Кит Турман

Гонорары полусредневесов Кита Турмана и Дэнни Гарсии, полученные ими за субботний бой, оказались самыми большими гонорарами в карьере каждого из боксеров.

Согласно официальным данным атлетической комиссии штата Нью-Йорк, Кит Турман и Дэнни Гарсия, каждый из которых владел до поединка одним чемпионским титулом в полусреднем весе, получили по 2 миллиона долларов США.

Напомним, бой Кита Турмана с Дэнни Гарсией закончился победой Турмана разделенным решением судей.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.