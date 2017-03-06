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Тайсон Фьюри анонсировал свое возвращение на ринг

Британский боксер сообщил, что проведет свой следующий бой 13 мая

  • 06.03.2017 22:38
  • 271 просмотров
  • 1 комментария
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО), который сегодня утром пообещал в Твиттере своим фанам колоссальные новости, не обманул - он объявил о своем возвращении на ринг.

Тайсон Фьюри заявил, что он вернется на ринг 13 мая, отметив, что оппонента ему пока не нашли, но пообещав сообщить больше информации позже.

Главное теперь, чтобы Фьюри, который уже неоднократно менял свои решения даже на протяжении одного дня, не передумал, или не сказал, что он решил так пошутить со своими болельщиками.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Ярик Ярославский
    online
      Ярик Ярославский, 06.03.2017 22:57
    0
    Вот каким боком это происходит, какого йуха у него не забрали лицензию и не дисквалифицировали нахер на года три?! В очередной раз доказательство того, что спорт сейчас - тупая постанова.
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