Тайсон Фьюри анонсировал свое возвращение на ринг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО), который сегодня утром пообещал в Твиттере своим фанам колоссальные новости, не обманул - он объявил о своем возвращении на ринг.

Тайсон Фьюри заявил, что он вернется на ринг 13 мая, отметив, что оппонента ему пока не нашли, но пообещав сообщить больше информации позже.

Главное теперь, чтобы Фьюри, который уже неоднократно менял свои решения даже на протяжении одного дня, не передумал, или не сказал, что он решил так пошутить со своими болельщиками.