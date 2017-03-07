Дерек ЧИСОРА: «Это был последний бой Дэвида Хэя, он не вернется»

Экс-чемпион Европы в супертяжелом весе британец Дерек Чисора считает, что его соотечественник и бывший соперник Дэвид Хэй уже не вернется на ринг из-за тяжелой травмы ахиллова сухожилия, полученной им в поединке с Тони Беллью.

«Я думаю, что это был последний бой Дэвида. Ахилл - это очень, очень серьезно. Коби Брайант (знаменитый баскетболист - boxingnews.com.ua) - единственный мне известный спортсмен, который вернулся после подобной травмы и что-то выиграл, и он был, наверное, в два раза моложе Дэвида. Я не могу представить, чтобы Хэй вернулся после такой травмы», - сказал Чисора в интервью Sky Sports.