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Дерек ЧИСОРА: «Это был последний бой Дэвида Хэя, он не вернется»

Британский боксер считает, что после травмы ахилла вернуться в профессиональный бокс невозможно

  • 07.03.2017 07:16
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Boxing.ru. Дерек Чисора
© Boxing.ru. Дерек Чисора

Экс-чемпион Европы в супертяжелом весе британец Дерек Чисора считает, что его соотечественник и бывший соперник Дэвид Хэй уже не вернется на ринг из-за тяжелой травмы ахиллова сухожилия, полученной им в поединке с Тони Беллью.

«Я думаю, что это был последний бой Дэвида. Ахилл - это очень, очень серьезно. Коби Брайант (знаменитый баскетболист - boxingnews.com.ua) - единственный мне известный спортсмен, который вернулся после подобной травмы и что-то выиграл, и он был, наверное, в два раза моложе Дэвида. Я не могу представить, чтобы Хэй вернулся после такой травмы», - сказал Чисора в интервью Sky Sports.

Источник — Boxingnews

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