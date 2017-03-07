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Карл ФРОЧ: «Хэй хочет реванша с Беллью»

Бывший чемпион мира пообщался с Хэем после операции

  • 07.03.2017 07:53
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box.inter.ua. Девид Хэй и Карл Фроч
© box.inter.ua. Девид Хэй и Карл Фроч

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч заявил, что его коллега и друг Дэвид Хэй обязательно вернется на ринг после разрыва ахиллова сухожилия, полученного в бою с Тони Беллью.

«Я говорил с Дэвидом после операции - он уверен в своем возвращении, он хочет драться. И первым делом, он хочет взять реванш у Тони Беллью. Он сказал, что 100% хочет продолжать боксировать. Он сказал мне, и здесь я его процитирую: «Я еще стану чемпионом мира в супертяжелом весе, но сначала я хочу реванша с Беллью», - сказал Карл Фроч.

Источник — Boxingnews

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