Александр КРАСЮК: «Хотелось бы увидеть победу Усика нокаутом»

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк поделился ожиданиями от боя Александра Усика (11-0-0, 10 КО) с Майклом Хантером (12-0-0, 8 КО).

«Майкл Хантер – это боксер менеджера Эла Хеймона. Дэниел Джейкобс, соперник Геннадия Головкина, – это тоже боксер Хеймона. Поэтому в момент, когда была заключена сделка с Джейкобсом, в принципе мы поладили и с Хантером.

У нас были небольшие заминки, связанные с датой проведения. Как вы помните, изначально мы планировали в марте организовать бой Усика – в андеркарте поединка Головкина. Но потом вынуждены были перенести на апрель. Но соперник до сегодняшнего дня остается неизменным.

Хантер – олимпиец, то есть опыт на любительском ринге имеет колоссальный. И это дает о себе знать и в профессиональной карьере. Ну и, конечно же, он имеет огромную мотивацию, – забрать у Усика пояс чемпиона мира.

Хотелось бы увидеть победу Усика нокаутом. Мы делаем все для результата. Но будет он или не будет - только время покажет.

Мы не должны заглядывать за спину Майкла Хантера. Парень ни разу не проигрывал, и мы не знаем, что у него в перчатках – динамит или пулемет. Я бы на месте Усика по максимуму готовился к этому поединку. Уверен, что Саша так и делает», – сказал Красюк.

Напомним, бой Усик – Хантер состоится 8 апреля в США.