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Владимир КЛИЧКО: «Хэй проиграл Беллью? Похоже, я много пропустил»

Украинский супертяжеловес – о поражении Девида Хэя и своем предстоящем бое с Джошуа

  • 07.03.2017 09:50
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира IBF Энтони Джошуа, признался, что не видел боя Хэй – Беллью, в очередной раз высоко оценил своего будущего соперника, а также рассказал о своей одержимости.

Об этом Владимир рассказал в интервью Sky Sports, отметив, что сейчас столкнулся с одной из самых больших проблем в своей профессиональной карьере. «Возвращение после длительного перерыва – одна из самых больших проблем, с которым я сталкивался в своей профессиональной карьере. К тому же, я буду драться с молодым чемпионом, действительно талантливым бойцом и хорошим спортсменом. В этом бою я андердог, и этот факт действительно стимулирует меня. В такой ситуации я не был очень долго, чувствую себя молодым и нацеленным на титул. Я – официальный претендент».

По словам Владимира, он одержим будущим боем и победой в нем. «Я хочу покинуть ринг после этого боя победителем. Это моя одержимость. Я одержим этой целью. И лишь потом мы можем говорить о моей возможности стать трехкратным чемпионом мира, поединке на большом стадионе, битве с хорошим соперником и восходящей звездой. Многие, наверное, считают меня сумасшедшим: мне исполнится 41 год, а я буду драться с парнем, который не только намного моложе меня, но и такой сильный, страшный, нокаутирующий всех своих соперников. Но я принимаю вызов – я люблю это. И я одержим тем, что делаю».

Как признался Кличко, он не видел сенсационную победу над своим бывший оппонентом – Дэвидом Хэем. «Похоже, я много пропустил, - отметил Владимир, добавив, что он сосредоточен на бое с Джошуа. - Больше ничего не существует. Сейчас эти бои – не мое дело, я просто хочу хорошо подготовиться».

Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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