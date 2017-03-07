Тайсон ФЬЮРИ: «У кого бы ни были мои пояса, я иду за вами!»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри полон решимости вернуть себе все чемпионские пояса, которые он потерял не на ринге, а за его пределами - из-за проблем с депрессией и употребления наркотиков:

«Я буду драться со всеми мешками (Фьюри называет «мешками» всех лучших боксеров дивизиона и не только нынешних - Леннокса Льюиса он тоже называл «мешком»). Держите мои пояса тепленькими, ребята, ведь они принадлежат королю! У кого бы ни были мои пояса, я иду за вами! Большими или маленькими», - написал Тайсон Фьюри в Твиттере.