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Тайсон ФЬЮРИ: «У кого бы ни были мои пояса, я иду за вами!»

Британец пообещал провести бои со всеми, кто владеет поясами в супертяжелом дивизионе

  • 07.03.2017 11:26
  • 486 просмотров
  • 3 комментария
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boxingnewsonline.net. Тайсон Фьюри
© boxingnewsonline.net. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри полон решимости вернуть себе все чемпионские пояса, которые он потерял не на ринге, а за его пределами - из-за проблем с депрессией и употребления наркотиков:

«Я буду драться со всеми мешками (Фьюри называет «мешками» всех лучших боксеров дивизиона и не только нынешних - Леннокса Льюиса он тоже называл «мешком»). Держите мои пояса тепленькими, ребята, ведь они принадлежат королю! У кого бы ни были мои пояса, я иду за вами! Большими или маленькими», - написал Тайсон Фьюри в Твиттере.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 07.03.2017 11:39
    +4
    Говна на лопате!
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    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 07.03.2017 12:05
    0
    Случайно этот лох заполучил пояса не по своим заслугам, а из-за странно пассивного поведения в ринге соперника, но ненадолго.
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    Артем Ильичев
    online
      Артем Ильичев, 07.03.2017 12:36
    0
    Не каждый может заглянуть в завтрашний день! Точнее не только лишь что как не сейчас а главное
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