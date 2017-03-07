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Тайсон Фьюри хочет драться с Тони Беллью этим летом

У экс-чемпиона мира наполеоновские планы по возвращению в бокс

  • 07.03.2017 14:41
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  • 2 комментария
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sport.tut.by. Тайсон Фьюри
© sport.tut.by. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил о своем желании провести бой с чемпионом мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью этим летом в родном городе Беллью Ливерпуле.

«Сколько из вас хотели бы увидеть бой Тони Беллью против Тайсона Фьюри на стадионе «Эвертона» этим летом? #УкротительХэя против #ЦыганскогоКороля», - написал Тайсон Фьюри в твиттере.

Источник — Boxingnews

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