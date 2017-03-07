Тайсон Фьюри хочет драться с Тони Беллью этим летом

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил о своем желании провести бой с чемпионом мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью этим летом в родном городе Беллью Ливерпуле.

«Сколько из вас хотели бы увидеть бой Тони Беллью против Тайсона Фьюри на стадионе «Эвертона» этим летом? #УкротительХэя против #ЦыганскогоКороля», - написал Тайсон Фьюри в твиттере.