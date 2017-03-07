Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Следующим соперником Фьюри может стать россиянин Устинов

Стороны начали переговоры о возможном бое

  • 07.03.2017 18:25
  • 131 просмотров
  • 0 комментария
Метки
kievgranit.com.ua. Александр Устинов
© kievgranit.com.ua. Александр Устинов

Российский боксер Александр Устинов ведет переговоры о проведении 13 мая поединка с бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщил промоутер Устинова Владимир Хрюнов.

«Мы начали переговоры о бое», - сказал Хрюнов. Ранее он сообщал о том, что россиянин проведет бой за титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с победителем поединка Шеннон Бриггс - Фрес Окендо.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.

Бой-реванш между Фьюри и Кличко изначально должен был состояться 9 июля прошлого года, но был перенесен на 29 октября из-за травмы британца. А 24 сентября промоутерская компания «Хеннесси спортс», представляющая интересы британца, сообщила, что Фьюри из-за депрессии не сможет выйти на ринг и в октябре. Позднее стало известно, что допинг-проба боксера дала положительный результат на кокаин, сам спортсмен подтвердил, что употреблял запрещенное вещество, а в ночь на 13 октября объявил об отказе от своих чемпионских поясов, чтобы «сосредоточиться на лечении и полностью восстановиться от своего нынешнего состояния».

На счету 40-летнего Устинова 33 победы (24 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге. 28-летний Фьюри не знает поражений в карьере - 25 побед (18 нокаутом).

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.