Хэй вернется на ринг через 6-9 месяцев

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй заявил в интервью телеканалу Sky Sports, что он планирует вернуться на ринг после тяжелой травмы ахиллова сухожилия уже через 6-9 месяцев и сразу же провести бой-реванш с Тони Беллью, которому он проиграл в прошлую субботу.

«Беллью говорил перед нашим боем, что если он меня побьет, он даст мне реванш. Тогда мне его слова казались смехотворными, но он сумел меня победить, поэтому я надеюсь, что он окажется человеком своего слова. Если я его побью в матче-реванше, я точно дам третий бой», - сказал Дэвид Хэй.