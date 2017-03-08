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Хэй вернется на ринг через 6-9 месяцев

Британский боксер мечтает о реванше с Тони Беллью

  • 08.03.2017 10:14
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gizmodo.co.uk. Дэвид Хэй
© gizmodo.co.uk. Дэвид Хэй

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй заявил в интервью телеканалу Sky Sports, что он планирует вернуться на ринг после тяжелой травмы ахиллова сухожилия уже через 6-9 месяцев и сразу же провести бой-реванш с Тони Беллью, которому он проиграл в прошлую субботу.

«Беллью говорил перед нашим боем, что если он меня побьет, он даст мне реванш. Тогда мне его слова казались смехотворными, но он сумел меня победить, поэтому я надеюсь, что он окажется человеком своего слова. Если я его побью в матче-реванше, я точно дам третий бой», - сказал Дэвид Хэй.

Источник — Boxingnews

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