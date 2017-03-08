Джонатон БЭНКС: «Кличко – последний динозавр этого поколения»

Джонатон Бэнкс, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко, заявил в интервью телеканалу Sky Sports, что он считает Владимира «динозавром» этого поколения - т.е., одним из тех очень немногих боксеров, которые способны показывать хорошие результаты даже в очень немолодом по боксерским меркам возрасте.

«Последним «динозавром» был Бернард Хопкинс. Боксеры его возраста не могут пройти и трех раундов, не говоря уже о 6-7-недельном тренировочном лагере. В супертяжелом весе последним «динозавром» был Джордж Форман, который выиграл чемпионский титул в 45 лет. А я верю, что Владимир – «динозавр» этого поколения», - сказал Джонатон Бэнкс.