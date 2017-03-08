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Джонатон БЭНКС: «Кличко – последний динозавр этого поколения»

Экс-тренер украинского боксера считает, что Владимир способен демонстрировать хорошие результаты

  • 08.03.2017 11:06
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klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Джонатон Бэнкс, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко, заявил в интервью телеканалу Sky Sports, что он считает Владимира «динозавром» этого поколения - т.е., одним из тех очень немногих боксеров, которые способны показывать хорошие результаты даже в очень немолодом по боксерским меркам возрасте.

«Последним «динозавром» был Бернард Хопкинс. Боксеры его возраста не могут пройти и трех раундов, не говоря уже о 6-7-недельном тренировочном лагере. В супертяжелом весе последним «динозавром» был Джордж Форман, который выиграл чемпионский титул в 45 лет. А я верю, что Владимир – «динозавр» этого поколения», - сказал Джонатон Бэнкс.

Источник — Boxingnews

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