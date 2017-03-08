WBC: Поветкин может оспорить дисквалификацию и штраф

Российский боксер Александр Поветкин может оспорить санкции со стороны Всемирного боксерского совета (WBC) при предварительном уведомлении организации о сути претензий. Об этом заявил председатель правовой комиссии WBC Альберто Леон.

«Любая жалоба, претензия, апелляция или протест против решения WBC или любые разногласия, спор относительно действий WBC или любого соревнования WBC, решения или распоряжения должны быть сначала представлены WBC в письменной форме, в котором истец должен четко указать, что он подает иск или апелляцию в соответствии с процедурами», - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе WBC отстранил 37-летнего Поветкина от поединков под эгидой организации на неопределенный срок, а также оштрафовал его на $250 тысяч. Решение связано с положительной допинг-пробой, содержащей остарин, взятой 6 декабря перед боем за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном.

WBC рассмотрит возможность снятия отстранения, если результаты тестов, взятые в рамках индивидуального протокола Ассоциации по добровольному тестированию на допинг, будут отрицательными. Также WBC даст россиянину возможность представить дополнительные доказательства относительно результатов его допинг-пробы на остарин.

Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года. В профессионалах он стал выступать в 2005 году, с тех пор проведя 32 боя (31 победа, одно поражение).