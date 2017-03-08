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Тайсон ФЬЮРИ: «Я буду боксировать по лицензии BUI»

Британский боец рассказал, как обойдет запрет на получение боксерской лицензии

  • 08.03.2017 13:52
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  • 1 комментария
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frankwarren.com. Тайсон Фьюри
© frankwarren.com. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри не тревожится по поводу необходимости получения боксерской лицензии от Британского совета по контролю за боксом (BBBofC), поскольку после возвращения на ринг он планирует боксировать под эгидой Ирландского боксерского союза (BUI). Об этом сам Фьюри написал в твиттере.

«Отныне я буду боксировать по лицензии BUI, не хочу иметь дел с ВВВofC, поскольку все, что они делают - только штрафуют меня», - написал Тайсон Фьюри.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    vovavovik
    online
    vovavovik, 08.03.2017 14:23
    0
    Каструвати тебе, щоб таких більше не появилося!!!
    Нарик- клоун
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