Тайсон ФЬЮРИ: «Я буду боксировать по лицензии BUI»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри не тревожится по поводу необходимости получения боксерской лицензии от Британского совета по контролю за боксом (BBBofC), поскольку после возвращения на ринг он планирует боксировать под эгидой Ирландского боксерского союза (BUI). Об этом сам Фьюри написал в твиттере.
«Отныне я буду боксировать по лицензии BUI, не хочу иметь дел с ВВВofC, поскольку все, что они делают - только штрафуют меня», - написал Тайсон Фьюри.
Источник — Boxingnews
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