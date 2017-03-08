Бой между Пакьяо и Ханом не состоится

ПСЖ не проиграет больше чем в два мяча

Шахта за последние 10 лет выиграла Еврокубок, играла в четвертьфинале ЛЧ, выходила 4 раза из груп...

У Ткаленко хорошо получается реклама лыж, а вот стрельба не очень...

Який зріст у Андрія Доценка? на фото здається що під два метра)