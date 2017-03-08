Бой между Пакьяо и Ханом не состоится

Поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинцем Мэнни Пакьяо и британцем Амиром Ханом не состоится. Об этом сообщил промоутер Пакьяо Боб Арум.
Ранее оба спортсмена на своих страницах в социальной сети Twitter написали, что поединок должен состояться 23 апреля, однако позднее он был перенесен на 20 мая. Бой должен был пройти в ОАЭ.
«Хан не будет следующим соперником Пакьяо, - сказал Арум. - Мы говорим о другом бое с иным соперником». Также промоутер отметил, что следующий поединок Пакьяо может состояться в июле.
Источник — ТАСС
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