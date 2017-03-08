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Тайсон Фьюри соврал, что имеет лицензию Боксерского союза Ирландии

Британец не имеет права боксировать под эгидой этой организации

  • 08.03.2017 18:53
  • 65 просмотров
  • 1 комментария
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boxingnewsonline.net. Тайсон Фьюри
© boxingnewsonline.net. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира британец Тайсон Фьюри не имеет лицензии Боксерского союза Ирландии (BUI) и не может боксировать под эгидой этой организации. Об этом заявил президент BUI Мел Кристи.

В среду Фьюри в своем Twitter сообщил, что будет боксировать под лицензией BUI после возобновления карьеры. Планируется, что поединок британца пройдет 13 мая.

«Все это слухи, которые не имеют под собой ничего. У Фьюри нет лицензии Боксерского союза Ирландии, поэтому он не может боксировать под эгидой нашей организации», - сообщил Кристи.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    sidorchuke
    online
      sidorchuke, 08.03.2017 19:02
    0
    Опять этот балабол балаболит!!! фьюри - дно!!! которому подфартило(((
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