Тайсон Фьюри соврал, что имеет лицензию Боксерского союза Ирландии

Бывший чемпион мира британец Тайсон Фьюри не имеет лицензии Боксерского союза Ирландии (BUI) и не может боксировать под эгидой этой организации. Об этом заявил президент BUI Мел Кристи.

В среду Фьюри в своем Twitter сообщил, что будет боксировать под лицензией BUI после возобновления карьеры. Планируется, что поединок британца пройдет 13 мая.

«Все это слухи, которые не имеют под собой ничего. У Фьюри нет лицензии Боксерского союза Ирландии, поэтому он не может боксировать под эгидой нашей организации», - сообщил Кристи.