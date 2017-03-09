Тренер Беллью: «Хочу, чтобы Тони ушел из бокса»

Тренер чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе британца Тони Беллью Дэвид Колдуэлл советует своему бойцу повесить перчатки на гвоздь. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky Sports.

«Честно говоря, я хочу, чтобы Тони завершил карьеру. Моей мечтой было сделать из него чемпиона мира. Миссия выполнена, а бой с Хэем стал только бонусом. Я действительно хочу, чтобы Тони ушел из бокса», - сказал Дэвид Колдуэлл.

Сам же 34-летний Беллью заявил, что пока не решил, будет ли он продолжать боксировать.

«Принимая решение я не буду думать о Дэвиде Хэе или о боксе - только о себе и своей семье. Сейчас я не могу сказать, уйду ли я, или же буду продолжать боксировать. Просто потому, что сам этого не знаю. Но что я знаю, так это то, что вытянуть меня снова в ринг может только что-то очень, очень большое», - сказал Тони Беллью.