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Тренер Беллью: «Хочу, чтобы Тони ушел из бокса»

Дэвид Колдуэлл считает выполненной свою миссию

  • 09.03.2017 08:58
  • 607 просмотров
  • 2 комментария
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klitschko-brothers.com. Тони Беллью и Дэвид Хэй
© klitschko-brothers.com. Тони Беллью и Дэвид Хэй

Тренер чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе британца Тони Беллью Дэвид Колдуэлл советует своему бойцу повесить перчатки на гвоздь. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky Sports.

«Честно говоря, я хочу, чтобы Тони завершил карьеру. Моей мечтой было сделать из него чемпиона мира. Миссия выполнена, а бой с Хэем стал только бонусом. Я действительно хочу, чтобы Тони ушел из бокса», - сказал Дэвид Колдуэлл.

Сам же 34-летний Беллью заявил, что пока не решил, будет ли он продолжать боксировать.

«Принимая решение я не буду думать о Дэвиде Хэе или о боксе - только о себе и своей семье. Сейчас я не могу сказать, уйду ли я, или же буду продолжать боксировать. Просто потому, что сам этого не знаю. Но что я знаю, так это то, что вытянуть меня снова в ринг может только что-то очень, очень большое», - сказал Тони Беллью.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 09.03.2017 09:09
    +1
    Тренер плохого не посоветует. Видать что-то знает, раз такое советует.
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    vit-2
    online
      vit-2, 09.03.2017 09:40
    +1
    А, може, просто ціну набивають посередньому боксеру щоб отримати щось велике?
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