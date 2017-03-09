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Эрик ГОМЕС: «Гамбоа готов драться с Ломаченко»

Промоутер кубинского боксера надеется на бой его подопечного с украинцем

  • 09.03.2017 10:29
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ringside24.com. Юриоркис Гамбоа
© ringside24.com. Юриоркис Гамбоа

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил, что недавно подписанный этой компанией экс-чемпион мира в двух весовых категориях кубинец Юриоркис Гамбоа готов провести бой с чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко.

«Гамбоа слишком редко выходил в ринг в последние 4-5 лет. Мы хотим вернуть его на элитный уровень, потому что у него есть все качества элитного бойца - отличное мастерство, скорость, сила удара. Он может составить конкуренцию любому бойцу второго полулегкого веса. Один из боев, которые я хотел бы ему организовать - поединок с Ломаченко. Ломаченко говорит, что никто не хочет драться с ним. Гамбоа готов с ним драться без проблем. Только позвони нам, Боб (обращаясь к промоутеру Ломаченко Бобу Аруму)», - сказал Эрик Гомес.

Источник — Boxingnews

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