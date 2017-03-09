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Тони БЕЛЛЬЮ: «Бой с Тайсоном Фьюри? Почему бы и нет?»

Победитель Дэвида Хэя не против поединка со скандальным британским боксером

  • 09.03.2017 10:51
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thefightbetting.com. Тони Беллью
© thefightbetting.com. Тони Беллью

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе британец Тони Беллью готов принять вызов экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, который заявил, что хотел бы провести бой с Беллью этим летом в родном городе Тони Ливерпуле.

«Вы спрашиваете меня, готов ли я драться с Тайсоном? Почему бы и нет?», - сказал Тони Беллью в интервью Talk Sports.

Напомним, что еще несколько лет назад Тони Беллью был одной из главных мишеней для словесных атак Тайсона Фьюри, который называл его геем и любовником Дэвида Прайса. Но в последнее время Фьюри высказывался о Беллью вполне корректно и даже поддерживал его в бою с Дэвидом Хэем.

Источник — Boxingnews

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