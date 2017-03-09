Тони БЕЛЛЬЮ: «Бой с Тайсоном Фьюри? Почему бы и нет?»

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе британец Тони Беллью готов принять вызов экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, который заявил, что хотел бы провести бой с Беллью этим летом в родном городе Тони Ливерпуле.

«Вы спрашиваете меня, готов ли я драться с Тайсоном? Почему бы и нет?», - сказал Тони Беллью в интервью Talk Sports.

Напомним, что еще несколько лет назад Тони Беллью был одной из главных мишеней для словесных атак Тайсона Фьюри, который называл его геем и любовником Дэвида Прайса. Но в последнее время Фьюри высказывался о Беллью вполне корректно и даже поддерживал его в бою с Дэвидом Хэем.