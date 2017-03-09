Хьюи ФЬЮРИ: «В бою с Паркером вы увидите нечто особенное»

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри пообещал отобрать у новозеландца Джозефа Паркера, с которым он сразится 6 мая в Окленде, Новая Зеландия, его титул чемпиона мира по версии WBO:

«Я с нетерпением жду этого боя, просто не могу уже дождаться! Я чувствую себя отлично, а в бою буду в лучшей форме в моей жизни, и вы увидите что-то особенное. Для меня не имеет значения, где проходит бой - ринг везде одинаков. И результат будет таким же, как и раньше - победа Хьюи Фьюри. 6 мая вы увидите нового чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе», - сказал Хьюи Фьюри.