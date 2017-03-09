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Хьюи ФЬЮРИ: «В бою с Паркером вы увидите нечто особенное»

Британский боксер пообещал отобрать у новозеландца чемпионский титул

  • 09.03.2017 10:56
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manchestereveningnews.co.uk
© manchestereveningnews.co.uk

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри пообещал отобрать у новозеландца Джозефа Паркера, с которым он сразится 6 мая в Окленде, Новая Зеландия, его титул чемпиона мира по версии WBO:

«Я с нетерпением жду этого боя, просто не могу уже дождаться! Я чувствую себя отлично, а в бою буду в лучшей форме в моей жизни, и вы увидите что-то особенное. Для меня не имеет значения, где проходит бой - ринг везде одинаков. И результат будет таким же, как и раньше - победа Хьюи Фьюри. 6 мая вы увидите нового чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе», - сказал Хьюи Фьюри.

Источник — Boxingnews

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