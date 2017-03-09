ХЭЙ: «Когда Беллью выбросил меня за канаты, я не собирался сдаваться»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Дэвид Хэй, сенсационно досрочно проигравший обладателю титула WBC в крузервейте Тони Беллью, рассказал о своем желании взять реванш,поведал о своей тактике на бой и травме, а также вспомнил поединок с Владимиром Кличко.



Дэвид Хэй перенес операцию на ахилловом сухожилии, которое он травмировал в бою с Беллью. Сейчас Хэю предстоит провести три недели в бандаже и еще пять месяцев - без серьезных физических нагрузок. Хотя сам боксер уверен, что он вернется в ринг через шесть месяцев.



«Думаю, что смогу быть в форме через полгода, - рассказал Дэвид в интервью журналу Mirror Sport. – Я буду следить за собой и продолжу тренировки в тренажерном зале даже на одной ноге. В любом случае я сейчас веду здоровый образ жизни. Не пью по вечерам, чтобы облегчить процесс выздоровления. Я знаком с реабилитационными периодами, провел немало времени, работая над тем, чтобы стать сильнее, но я хочу, чтобы эта травма была последней в моей карьере. Но я вернусь таким же взрывоопасным, каким был до травмы. Возможно, это был знак, что мне нужно пройти период реабилитации, чтобы вернуться сильнее».



По словам Хэя, даже с травмой он думал о том, что может нокаутировать Беллью. «Мой план состоял в том, чтобы держаться на канатах, используя их как правую ногу. Я не мог находиться в центре ринга, поскольку у меня «была только одна нога». Я пытался скользить, выискивая возможности для контрудара. Я добился большого успеха, поскольку бой продолжался, а я играл в опоссума и пытался показать Беллью, что мне очень больно. Но я не мог оттолкнуться и ударить издали, поэтому должен был заставить соперника подойти на ближнюю дистанцию, чтобы я мог ему противостоять. Это была опасная стратегия, но единственно верная в моей ситуации. Я хотел выиграть бой, и мне нужен был один удар. Я не собирался побеждать по очкам».

Как признался Хэй, даже оказавшись в очередной раз в нокдауне, он не собирался сдаваться. «Я был уверен, что смогу его нокаутировать, даже когда он выбросил меня за канаты. Помню, что подумал: «Сейчас встану и проведу апперкот». Рефери досчитывал до семи, мне удалось встать на счет «девять», и я думал: «Тони, ты бросишься на меня и получишь апперкот». Но когда я увидел выброшенное полотенце, подумал: «Черт!». Это было ужасное чувство. Мне ведь казалось, что я был в порядке и все еще мог нокаутировать Беллью. Но Шейн Макгиган видел ситуацию по-другому. Он заботится о моих интересах, я а работаю с ним, потому что доверяю ему, и его мнение многое значит для меня. Если он увидел то, чего не видел я, а иногда боксер видит ситуацию по-своему, то я очень уважаю его, чтобы поставить под сомнение это решение».



К чести Дэвида, он не стал утверждать, что обязательно нокаутировал бы Беллью, не прими его команда решение остановить поединок. «Я не хочу «есть» себя, думаю, что смог бы нокаутировать его в 11-м или 12-м раунде. Он дал мне пять раундов, чтобы я сделал это. Я не смог, потому шансы на то, что нокаут случился бы за полтора раунда очень низкие. Но если бы у меня бы только один бой, я сразился бы с Тони Беллью. Некоторые поединки значат больше, чем титульные бои: к примеру, этот бой был куда круче и интересней, чем последний чемпионской бой Энтони Джошуа с Эриком Молиной. Мы с Беллью поднялись выше этого: вы увидели двух бойцов, который действительно хотят сражаться друг с другом. И если мы еще раз окажемся с ним в ринге, бой будет первоклассным, полным страсти и драматизма».



Правда, Хэй не уверен, что реванш с Беллью состоится, во всяком случае, раньше Дэвиду не удавалось встретиться еще раз со своими обидчиками. «Я хотел бы провести один-два боя с Беллью, но не уверен, захочет ли он снова драться со мной. Мне всегда хотелось провести матч-реванш с теми людьми, которые победили меня, но никогда не получалось. Я пытался добиться реванша с Карлом Томпсоном, но он вышел на пенсию. Я хотел реванша с Владимиром Кличко, но и этого не случилось. Теперь я хочу еще раз сразиться с Тони Беллью и буду очень рад, если это удастся сделать».