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Британские журналисты подсмотрели тренировку Кличко

В преддверии одного из главных поединков в карьере украинский боксер работает больше над защитой

  • 09.03.2017 14:23
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Британские журналисты, среди которых бывший чемпион мира Джонни Нельсон, посетили тренировку Владимира Кличко в Киеве.

«Работа Кличко ориентирована на мобильность туловища, уклонение вправо, влево, используя работу ног. Он работает над защитой», – сказал Джонни Нельсон.

«Кличко все анализирует, он сосредотачивается на каждой детали. Ему нравится роль аутсайдера. Он знает, что встретит молодого соперника, из которого он когда-то сам создавал будущую звезду», – подытожил Нельсон.



Поединок Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Sky Sports

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