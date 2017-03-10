Джозеф ПАРКЕР: «У Кличко есть опыт, чтобы избежать нокаута от Джошуа»

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер в интервью Boxing Scene оценил шансы соперников в бою украинца Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа:

«Джошуа - молодой боец с очень сильным ударом, а Кличко - очень опытный боксер, который долго доминировал. Даже не знаю… Сложно сказать… Думаю, шансы здесь - 50 на 50. Многие люди думают, что Джошуа нокаутирует Кличко, но у Владимира есть опыт, чтобы этого избежать. Посмотрим, но бой в любом случае должен быть интересным. С нетерпением его жду», - сказал Джозеф Паркер.